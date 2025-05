Séance de cinéma « Destination finale Bloodlines » – Aurec-sur-Loire, 7 juin 2025 07:00, Aurec-sur-Loire.

Haute-Loire

Séance de cinéma « Destination finale Bloodlines » Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-10

Séance « Destination finale Bloodlines » de Zach Lipovsky et adam B. Stein. Avec Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana.

Durée 1h50. Épouvante, horreur, thriller.

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.

Aurecinéma

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Final Destination Bloodlines » by Zach Lipovsky and Adam B. Stein. With Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana.

Running time: 1h50. Scary, horror, thriller.

Forbidden under 12 with warning.

German :

Sitzung « Final Destination Bloodlines » von Zach Lipovsky und adam B. Stein. Mit Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana.

Dauer: 1h50. Horror, Schrecken, Thriller.

Ab 12 Jahren mit Warnung verboten.

Italiano :

Final Destination Bloodlines » di Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Con Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana.

Durata: 1 ora e 50 minuti. Spaventoso, horror, thriller.

Sotto i 12 anni con avvertimento.

Espanol :

Destino Final Bloodlines », de Zach Lipovsky y Adam B. Stein. Con Brec Bassinger, Teo Briones, Kaitlyn Santa Juana.

Duración: 1 hora 50 minutos. Terror, terror, thriller.

Advertencia para menores de 12 años.

L’événement Séance de cinéma « Destination finale Bloodlines » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Loire Semène