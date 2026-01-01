Séance de cinéma Dites-lui que je l’aime Médiathèque Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Dites-lui que je l’aime

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-12

Séance de cinéma Dites-lui que je l’aime de Romane Bohringer. Avec Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani. Durée 1h32 min.

Comédie dramatique. Tout public.

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film screening of Dites-lui que je l’aime by Romane Bohringer. With Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani. Running time: 1h32 min.

Dramatic comedy. All audiences.

