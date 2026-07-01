Séance de cinéma en plein air Toy Story 5 Espace de la Brenne Sombernon
mercredi 15 juillet 2026 · Espace de la Brenne · Sombernon
Informations pratiques
Sombernon
Séance de cinéma en plein air Toy Story 5
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:30:00
fin : 2026-07-15 23:59:00
Date(s) :
2026-07-15
Ciné plein air Mercredi 15 juillet à 21h30 Entrée offerte par le Conseil Municipal Jeunes Vente de pop corn, buvette et foodtruck burger sur place à partir de 19h
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 60 42
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English : Séance de cinéma en plein air Toy Story 5
L’événement Séance de cinéma en plein air Toy Story 5 Sombernon a été mis à jour le 2026-07-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)