Séance de Cinéma « En Première Ligne »

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-08 20:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

En Première Ligne

De Petra Biondina Volpe

Avec Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin

Drame Allemagne, Suisse 1h32

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes… .

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 02 00 accueil@saintamour39.fr

