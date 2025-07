Séance de cinéma exceptionnelle TOUR DU MONDE A VELO ! CINEMA L AIGLON Saint-Pierre-des-Nids

Séance de cinéma exceptionnelle TOUR DU MONDE A VELO ! CINEMA L AIGLON Saint-Pierre-des-Nids samedi 20 septembre 2025.

Séance de cinéma exceptionnelle TOUR DU MONDE A VELO !

CINEMA L AIGLON 10 Rue du Pré de la Ville Saint-Pierre-des-Nids Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-20

TOUR DU MONDE A VELO

18h00 apéritif offert par le cinéma

18h30 documentaire VELOTOPIA réalisé par l’alençonnais Erik Frétel

19h30 repas genre auberge espagnole (déustation des plats apportés par chacun)

20h30 documentaire HEYBRO réalisé par les frères Guillaume et Kévin Taurin suite à leur tour du monde à vélo.

En présence de Erik Frétel, Guillaume et Kévin Taurin .

CINEMA L AIGLON 10 Rue du Pré de la Ville Saint-Pierre-des-Nids 53370 Mayenne Pays de la Loire +33 6 29 26 29 81 cinemalaiglon@orange.fr

English :

AROUND THE WORLD BY BIKE

German :

WELTUMRUNDUNG MIT DEM FAHRRAD

Italiano :

IL GIRO DEL MONDO IN BICICLETTA

Espanol :

VUELTA AL MUNDO EN BICICLETA

L’événement Séance de cinéma exceptionnelle TOUR DU MONDE A VELO ! Saint-Pierre-des-Nids a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs