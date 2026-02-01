Séance de cinéma Furcy, né libre

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de cinéma Furcy, né libre Villé a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé