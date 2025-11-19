Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-22

Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte de Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animation, Comédie, Famille.

À partir de 6 ans.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film screening of Benjamin Mousquet’s Hopper and the Secret of the Groundhog . 1h29 min. Animation, Comedy, Family.

Ages 6 and up.

German :

Filmvorführung Hopper und das Geheimnis des Murmeltiers von Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animation, Komödie, Familie.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Proiezione di Hopper e il segreto della marmotta di Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animazione, Commedia, Famiglia.

Dai 6 anni in su.

Espanol :

Proyección de Hopper y el secreto de la marmota , de Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animación, Comedia, Familia.

A partir de 6 años.

