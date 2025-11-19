Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte Aurec-sur-Loire mercredi 19 novembre 2025.
Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-22
Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte de Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animation, Comédie, Famille.
À partir de 6 ans.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening of Benjamin Mousquet’s Hopper and the Secret of the Groundhog . 1h29 min. Animation, Comedy, Family.
Ages 6 and up.
German :
Filmvorführung Hopper und das Geheimnis des Murmeltiers von Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animation, Komödie, Familie.
Ab 6 Jahren.
Italiano :
Proiezione di Hopper e il segreto della marmotta di Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animazione, Commedia, Famiglia.
Dai 6 anni in su.
Espanol :
Proyección de Hopper y el secreto de la marmota , de Benjamin Mousquet. 1h29 min. Animación, Comedia, Familia.
A partir de 6 años.
L’événement Séance de cinéma Hopper et le secret de la marmotte Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène