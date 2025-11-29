Séance de cinéma Hopper et le Secret de la Marmotte Bitche

Séance de cinéma Hopper et le Secret de la Marmotte Bitche samedi 29 novembre 2025.

Séance de cinéma Hopper et le Secret de la Marmotte

Rue Général Stuhl Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise régulièrement des séances de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection pour la jeunesse, nous vous proposons Hopper et le Secret de la Marmotte réalisé par Benjamin Mousquet.

Synopsis La légende raconte qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Mais le voyage sera semé d’embûches… Il semblerait qu’il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte !

Pas de réservation L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.Tout public

Rue Général Stuhl Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 00 13

English :

In partnership with CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), the town of Bitche regularly organizes film screenings at the Espace Cassin.

For this youth screening, we propose Hopper et le Secret de la Marmotte directed by Benjamin Mousquet.

Synopsis: Legend has it that a mysterious marmot, hidden in a secret mountain, has the power to turn back time. When he learns that this marmot is the only one who can save his species, intrepid adventurer Hopper is ready to do anything to track her down! But the journey is fraught with pitfalls… And it seems he’s not the only one out to get his hands on the marmot’s secret!

No reservations: Tickets may be purchased in advance by cash, check or credit card.

German :

Zusammen mit dem Verein CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine) organisiert die Stadt Bitche regelmäßig Filmvorführungen im Espace Cassin.

Für diese Jugendvorführung schlagen wir Ihnen Hopper et le Secret de la Marmotte unter der Regie von Benjamin Mousquet vor.

Synopsis: Die Legende besagt, dass ein geheimnisvolles Murmeltier, das sich in einem geheimen Berg versteckt, die Macht hat, die Zeit zurückzudrehen. Als der unerschrockene Abenteurer Hopper erfährt, dass nur sie seine Art retten kann, ist er bereit, alles zu tun, um die Spur des Murmeltiers zu finden Doch die Reise ist voller Hindernisse… Er ist nicht der Einzige, der das Geheimnis des Murmeltiers lüften will

Keine Reservierung: Der Kauf der Eintrittskarten erfolgt vor der Vorstellung vor Ort per Bargeld, Scheck oder Kreditkarte.

Italiano :

Insieme all’associazione CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la città di Bitche organizza regolarmente proiezioni cinematografiche presso l’Espace Cassin.

Per questa proiezione per i giovani, proponiamo Hopper et le Secret de la Marmotte , diretto da Benjamin Mousquet.

Sinossi: La leggenda narra che una misteriosa marmotta, nascosta in una montagna segreta, abbia il potere di riportare indietro il tempo. Quando scopre che questa marmotta è l’unica in grado di salvare la sua specie, l’intrepido avventuriero Hopper è pronto a fare di tutto per rintracciarla! Ma il viaggio è pieno di insidie… E sembra che non sia l’unico a voler mettere le mani sul segreto della marmotta!

Nessuna prenotazione: i biglietti possono essere acquistati in anticipo in contanti, con assegno o carta di credito.

Espanol :

Junto con la asociación CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ciudad de Bitche organiza regularmente proyecciones de cine en el Espace Cassin.

Para esta proyección destinada a los jóvenes, proponemos Hopper et le Secret de la Marmotte , dirigida por Benjamin Mousquet.

Sinopsis: Cuenta la leyenda que una misteriosa marmota, escondida en una montaña secreta, tiene el poder de hacer retroceder el tiempo. Cuando se entera de que esta marmota es la única que puede salvar a su especie, el intrépido aventurero Hopper está dispuesto a todo para encontrarla Pero el viaje está plagado de trampas… Y parece que no es el único que quiere hacerse con el secreto de la marmota

Sin reserva: Las entradas pueden adquirirse por adelantado en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito.

