Séance de Cinéma Inclusive au cinéma Aurore

19 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 14:15:00

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Lundi 15 décembre 2025 à 14h15, assistez au film Vie Privée de Rebecca Zlotowski.

6.80 €/personne paiement sur place

Synopsis

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

19 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40

English :

L’événement Séance de Cinéma Inclusive au cinéma Aurore Vitré a été mis à jour le 2025-12-09 par OT VITRE