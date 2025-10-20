Séance de cinéma inclusive C’était mieux demain Vitré

199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-20 14:30:00

Séance de cinéma inclusive au Cinéma Aurore my cinewest de Vitré

Lundi 20 octobre 2025 à 14h30

Film à l’affiche C’était mieux demain de Vinciane Millereau avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne

Tarif 6,80€ par personne. Paiement sur place.

La séance se déroule dans une lumière tamisée. Film diffusé avec sous-titrage. .

