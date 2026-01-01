Séance de cinéma inclusive Cinéma Aurore Vitré Vitré
Séance de cinéma inclusive Cinéma Aurore Vitré Vitré lundi 26 janvier 2026.
Séance de cinéma inclusive Cinéma Aurore Vitré
199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 14:30:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Dans le cadre des animations de la résidence La Trémoille , des actions à destination des retraités vitréens sont proposées notamment des séances de cinéma inclusives !
Conditions du film La séance se déroule dans une lumière tamisée. Film diffusé avec sous-titrage.
Au cinéma Aurore my cinewest de Vitré. .
199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séance de cinéma inclusive Cinéma Aurore Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-01-12 par OT VITRE