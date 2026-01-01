Séance de cinéma inclusive Cinéma Aurore Vitré Vitré

Séance de cinéma inclusive Cinéma Aurore Vitré

199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-26 14:30:00

fin : 2026-01-26

2026-01-26

Dans le cadre des animations de la résidence La Trémoille , des actions à destination des retraités vitréens sont proposées notamment des séances de cinéma inclusives !

Conditions du film La séance se déroule dans une lumière tamisée. Film diffusé avec sous-titrage.

Au cinéma Aurore my cinewest de Vitré. .

199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40

