Séance de cinéma Insaisissables 3 Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Insaisissables 3

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07 2025-12-09

Séance de cinéma Insaisissables 3 de Ruben Fleischer. 1h53 min. Avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Aventure, Comédie, Thriller.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Screening of Ruben Fleischer’s Elusive 3 . 1h53 min. With Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Adventure, Comedy, Thriller.

German :

Filmvorführung Insaisissables 3 von Ruben Fleischer. 1h53 min. Mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Abenteuer, Komödie, Thriller.

Italiano :

Proiezione di Elusive 3 di Ruben Fleischer. 1h53 min. Con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Avventura, Commedia, Thriller.

Espanol :

Proyección de Elusive 3 de Ruben Fleischer. 1h53 min. Con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Aventura, Comedia, Thriller.

