Séance de cinéma Insaisissables 3 Aurec-sur-Loire

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
moins de 20 ans et étudiants
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-07 2025-12-09
Séance de cinéma Insaisissables 3 de Ruben Fleischer. 1h53 min. Avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Aventure, Comédie, Thriller.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening of Ruben Fleischer’s Elusive 3 . 1h53 min. With Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Adventure, Comedy, Thriller.
German :
Filmvorführung Insaisissables 3 von Ruben Fleischer. 1h53 min. Mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Abenteuer, Komödie, Thriller.
Italiano :
Proiezione di Elusive 3 di Ruben Fleischer. 1h53 min. Con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Avventura, Commedia, Thriller.
Espanol :
Proyección de Elusive 3 de Ruben Fleischer. 1h53 min. Con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco. Aventura, Comedia, Thriller.
