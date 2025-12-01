Séance de cinéma Jean Valjean Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Jean Valjean
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
moins de 20 ans et étudiants
Début : 2025-12-14 20:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-14 2025-12-16
Séance de cinéma Jean Valjean de Eric Besnard. Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy. Durée 1h38.
Drame, historique.
D’après l’oeuvre Les Misérables de Victor Hugo.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Jean Valjean film screening by Eric Besnard. With Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy. Running time: 1h38.
Drama, historical.
Based on Victor Hugo’s Les Misérables .
