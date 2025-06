Séance de cinéma « Jeunes mères » Aurec-sur-Loire 28 juin 2025 07:00

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-30

Séance « Jeunes mères » de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Halloy Fokann. Drame.

En compétition au Festival de Cannes 2025.

Aurecinéma

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Young Mothers » by Jean-Pierre and Luc Dardenne. With Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Halloy Fokann. Drama.

In competition at Cannes Festival 2025.

German :

Sitzung « Junge Mütter » von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Mit Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Halloy Fokann. Drama.

Im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2025.

Italiano :

Proiezione di « Giovani madri » di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Con Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Halloy Fokann. Drammatico.

In concorso al Festival di Cannes 2025.

Espanol :

Madres jóvenes », proyectada por Jean-Pierre y Luc Dardenne. Con Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Halloy Fokann. Drama.

En competición en el Festival de Cannes 2025.

