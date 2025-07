Séance de cinéma « La BAC.B » Aurec-sur-Loire

Séance « La BAC.B » de Tibor Frecenon, présenté par PRPZ Studio. Comédie policière réaliste.

Créé par les anciens élèves du Lycée Léonard De Vinci de Monistrol-sur-Loire.

Durée 1h10.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Tibor Frecenon’s « La BAC.B », presented by PRPZ Studio. Realistic police comedy.

Created by former students of the Lycée Léonard De Vinci in Monistrol-sur-Loire.

Running time: 1 hour 10 minutes.

German :

Filmvorführung « La BAC.B » von Tibor Frecenon, präsentiert von PRPZ Studio. Realistische Kriminalkomödie.

Erstellt von den ehemaligen Schülern des Lycée Léonard De Vinci in Monistrol-sur-Loire.

Dauer: 1h10.

Italiano :

La BAC.B » di Tibor Frecenon, presentato da PRPZ Studio. Commedia poliziesca realistica.

Creata da ex studenti del Lycée Léonard De Vinci di Monistrol-sur-Loire.

Durata: 1 ora e 10 minuti.

Espanol :

La BAC.B » de Tibor Frecenon, presentada por PRPZ Studio. Comedia policíaca realista.

Creada por antiguos alumnos del Liceo Léonard De Vinci de Monistrol-sur-Loire.

Duración: 1 hora y 10 minutos.

