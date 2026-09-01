Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille
jeudi 17 septembre 2026 · La Coquille
Informations pratiques
La Coquille
Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle
Espace culturel La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Partie 1 : l’âge de fer
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté .
Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97
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English : Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle
L’événement Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille a été mis à jour le 2026-09-08 par Isle-Auvézère
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