Informations pratiques

La Coquille

Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle

Espace culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Partie 1 : l’âge de fer

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté .

Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

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English : Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle

L’événement Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille a été mis à jour le 2026-09-08 par Isle-Auvézère