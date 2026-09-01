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Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille

jeudi 17 septembre 2026 · La Coquille

Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Espace culturel
Ville
24450 La Coquille
Département
Dordogne
Tarif

La Coquille

Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle

Espace culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Partie 1 : l’âge de fer
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté   .

Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97 

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English : Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle

L’événement Séance de cinéma : La Bataille De Gaulle La Coquille a été mis à jour le 2026-09-08 par Isle-Auvézère

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