Séance de cinéma La Bonne Étoile Rue Saint-Hubert Nanton

Séance de cinéma La Bonne Étoile

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Séance de cinéma organisée par l’Amicale des Nantonnais

France 1940. Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a décidé de déserter. La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour un juif afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entraîner sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un. .

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01 amicaledesnantonnais71@gmail.com

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English :

L’événement Séance de cinéma La Bonne Étoile Nanton a été mis à jour le 2026-03-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne