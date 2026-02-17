Séance de cinéma La Maison des Femmes Cinéma Concorde Pont-à-Mousson
Séance de cinéma La Maison des Femmes
Cinéma Concorde 48 Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 17:10:00
Séance de cinéma Journée internationale des Droits des Femmes LA MAISON DES FEMMES
En partenariat avec le Cinéma Concorde
Dimanche 8 mars, le ZONTA Club PAM vous invite à une projection exceptionnelle du film La Maison des Femmes un long métrage puissant et profondément humain qui met en lumière les parcours de femmes accompagnées dans leur reconstruction.
Cette séance est organisée au profit des actions du Zonta Club, en faveur des Femmes.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager ce moment de cinéma engagé et solidaire.Adultes
Cinéma Concorde 48 Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15
English :
Film show ? International Women’s Rights Day: THE HOUSE OF WOMEN
In partnership with Cinéma Concorde
On Sunday March 8, the ZONTA Club PAM invites you to an exceptional screening of La Maison des Femmes : a powerful and deeply human feature film that highlights the journeys of women supported in their reconstruction.
Price only
This screening benefits the Zonta Club’s actions in favor of women.
We look forward to seeing you there to share this moment of committed, supportive cinema.
