Séance de cinéma La petite dernière Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma La petite dernière de Hafsia Herzi. 1h53 min. Avec Nadia Melliti, Ji-Min Park et Amina. Drame.

Meilleure actrice au Festival de Cannes 2025.

English :

Screening of La petite dernière by Hafsia Herzi. 1h53 min. With Nadia Melliti, Ji-Min Park and Amina. Drama.

Best Actress at Cannes Festival 2025.

German :

Filmvorführung La petite dernière von Hafsia Herzi. 1h53 min. Mit Nadia Melliti, Ji-Min Park und Amina. Drama.

Beste Schauspielerin bei den Filmfestspielen von Cannes 2025.

Italiano :

Proiezione di La petite dernière di Hafsia Herzi. 1h53 min. Con Nadia Melliti, Ji-Min Park e Amina. Film drammatico.

Miglior attrice al Festival di Cannes 2025.

Espanol :

Proyección de La petite dernière de Hafsia Herzi. 1h53 min. Con Nadia Melliti, Ji-Min Park y Amina. Drama.

Mejor actriz en el Festival de Cannes 2025.

