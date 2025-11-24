Séance de cinéma La petite dernière Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma La petite dernière Aurec-sur-Loire lundi 24 novembre 2025.
Séance de cinéma La petite dernière
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-24 2025-11-25 2025-11-30 2025-12-02
Séance de cinéma La petite dernière de Hafsia Herzi. 1h53 min. Avec Nadia Melliti, Ji-Min Park et Amina. Drame.
Meilleure actrice au Festival de Cannes 2025.
.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening of La petite dernière by Hafsia Herzi. 1h53 min. With Nadia Melliti, Ji-Min Park and Amina. Drama.
Best Actress at Cannes Festival 2025.
German :
Filmvorführung La petite dernière von Hafsia Herzi. 1h53 min. Mit Nadia Melliti, Ji-Min Park und Amina. Drama.
Beste Schauspielerin bei den Filmfestspielen von Cannes 2025.
Italiano :
Proiezione di La petite dernière di Hafsia Herzi. 1h53 min. Con Nadia Melliti, Ji-Min Park e Amina. Film drammatico.
Miglior attrice al Festival di Cannes 2025.
Espanol :
Proyección de La petite dernière de Hafsia Herzi. 1h53 min. Con Nadia Melliti, Ji-Min Park y Amina. Drama.
Mejor actriz en el Festival de Cannes 2025.
L’événement Séance de cinéma La petite dernière Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène