Séance de cinéma l’Affaire Bojarski Rue Saint-Hubert Nanton

Séance de cinéma l’Affaire Bojarski

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’homme qui a fait trembler la Banque de France.

Comme son nom l’indique, Jan Bojarski est polonais, et ingénieur de surcroît. Réfugié en France pendant la guerre, il excelle dans la fabrication de faux papiers pour ceux qui tentent d’échapper aux persécutions allemandes. Après la guerre, son statut ne lui permet pas de trouver un emploi stable et rémunérateur. C’est alors qu’un bandit lui propose d’utiliser ses talents pour fabriquer des faux billets de banque, rien de moins ! Mais cela veut dire également une double vie, en cachette de sa famille.

Et puis l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France, est là qui veille et pourchasse… jusqu’à l’obsession ! .

Rue Saint-Hubert Foyer rural Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01 amicaledesnantonnais71@gmail.com

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L’événement Séance de cinéma l’Affaire Bojarski Nanton a été mis à jour le 2026-03-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne