Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf)

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Drame américain de Hasan Hadi qui dresse le périple tortueux d’une fillette forcée de cuisiner un dessert pour Saddam Hussein. 1h42 . Par le Cinéparc du Livradois-Forez.

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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00

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English :

American drama by Hasan Hadi that follows the tortuous journey of a little girl forced to bake a dessert for Saddam Hussein. 1h42 . By Cinéparc du Livradois-Forez.

L’événement Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf) La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay