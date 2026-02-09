Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu vendredi 3 avril 2026.
Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf)
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Drame américain de Hasan Hadi qui dresse le périple tortueux d’une fillette forcée de cuisiner un dessert pour Saddam Hussein. 1h42 . Par le Cinéparc du Livradois-Forez.
.
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
American drama by Hasan Hadi that follows the tortuous journey of a little girl forced to bake a dessert for Saddam Hussein. 1h42 . By Cinéparc du Livradois-Forez.
L’événement Séance de cinéma Le gâteau du président (VOstf) La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Apéro-rencontre antispéciste avec Victor Duran le Peuch ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu 3 avril 2026
- Parcours muséographique de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Abbaye La Chaise-Dieu 4 avril 2026
- Visite guidée de l’Abbaye cloître, église abbatiale et tapisseries Abbaye de la Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 4 avril 2026
- Chasse aux oeufs La Chaise-Dieu 4 avril 2026
- Stage de découverte artistique théâtre d’improvisation RD 906 Route de Vichy La Chaise-Dieu 13 avril 2026