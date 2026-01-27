Séance de cinéma Le Sanouraï Place des hêtres Aurec-sur-Loire
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-05 16:00:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
L’université pour tous vous propose la projection du film Le Samouraï .
Plus d’informations à venir.
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
English :
The University for All invites you to a screening of the film The Samurai .
More information to come.
