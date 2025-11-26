Séance de cinéma Le secret des mésanges Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Le secret des mésanges Aurec-sur-Loire mercredi 26 novembre 2025.
Séance de cinéma Le secret des mésanges
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 16:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03
Séance de cinéma Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animation, Aventure, Famille.
À partir de 6 ans.
.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening of Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animation, Adventure, Family.
Ages 6 and up.
German :
Filmvorführung Das Geheimnis der Meisen von Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animation, Abenteuer, Familie.
Ab 6 Jahren.
Italiano :
Proiezione di Le secret des mésanges di Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animazione, avventura, famiglia.
Dai 6 anni in su.
Espanol :
Proyección de Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animación, Aventura, Familia.
A partir de 6 años.
L’événement Séance de cinéma Le secret des mésanges Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène