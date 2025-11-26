Séance de cinéma Le secret des mésanges Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Le secret des mésanges

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 16:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03

Séance de cinéma Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animation, Aventure, Famille.

À partir de 6 ans.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Screening of Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animation, Adventure, Family.

Ages 6 and up.

German :

Filmvorführung Das Geheimnis der Meisen von Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animation, Abenteuer, Familie.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Proiezione di Le secret des mésanges di Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animazione, avventura, famiglia.

Dai 6 anni in su.

Espanol :

Proyección de Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux. 1h17 min. Animación, Aventura, Familia.

A partir de 6 años.

