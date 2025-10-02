Séance de cinéma Le vivant qui se défend Villé

Séance de cinéma Le vivant qui se défend

53 route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02 22:00:00

2025-10-02

Vincent Verzat filme depuis 10 ans les mobilisations écologiques sur YouTube avec Partager c’est Sympa. À travers un récit personnel, son film Le VIVANT qui se défend relie luttes militantes et naturalisme, de la défense des forêts aux mégabassines, en passant par les animaux sauvages, pour interroger comment vivre dignement et affronter l’avenir. .

53 route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

