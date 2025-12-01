Séance de cinéma Les rêveurs Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Les rêveurs

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-22

2025-12-17 2025-12-22

Séance de cinéma Les rêveurs de Isabelle Carré. Avec Isabelle Carré, Judith Chemla, Tessa Dumont Janod. Durée 1h46.

Comédie dramatique

.

English :

Screening of Les rêveurs by Isabelle Carré. With Isabelle Carré, Judith Chemla, Tessa Dumont Janod. Running time: 1h46.

Dramatic comedy

