Séance de cinéma Les rêveurs Aurec-sur-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-17 20:00:00
fin : 2025-12-22
2025-12-17 2025-12-22
Séance de cinéma Les rêveurs de Isabelle Carré. Avec Isabelle Carré, Judith Chemla, Tessa Dumont Janod. Durée 1h46.
Comédie dramatique
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening of Les rêveurs by Isabelle Carré. With Isabelle Carré, Judith Chemla, Tessa Dumont Janod. Running time: 1h46.
Dramatic comedy
