Séance de cinéma Les vieux Palais des congrès Rochefort
Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 16:00:00
Date(s) :
2025-10-08
un documentaire qui récolte la parole des vieux et invite au voyage, à travers la France.
Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 73
English : Film screening: ‘The Old Folks’
A documentary that collects the words of elderly people and invites viewers on a journey across France.
German : Kinovorstellung: „Die Alten“
Ein Dokumentarfilm, der die Geschichten älterer Menschen sammelt und zu einer Reise durch Frankreich einlädt.
Italiano :
un documentario che raccoglie le voci degli anziani e ci invita a viaggiare attraverso la Francia.
Espanol :
un documental que recoge las voces de los ancianos y nos invita a viajar por Francia.
