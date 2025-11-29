Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance de cinéma L’Étranger Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma L’Étranger Aurec-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.

Séance de cinéma L’Étranger

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29 2025-12-01 2025-12-02

Séance de cinéma L’Étranger de François Ozon. 2h. Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. drame.
Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.
  .

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Screening of François Ozon’s L’Étranger . 2h. With Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. drama.
Adaptation of L’Étranger by Albert Camus.

German :

Filmvorführung L’Étranger von François Ozon. 2h. Mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. Drama.
Adaptation von Albert Camus’ L’Étranger .

Italiano :

Proiezione di L’Étranger di François Ozon. 2h. Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. drammatico.
Adattamento de L’Étranger di Albert Camus.

Espanol :

Proyección de L’Étranger de François Ozon. 2h. Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. Drama.
Adaptación de L’Étranger de Albert Camus.

L’événement Séance de cinéma L’Étranger Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène