Séance de cinéma L’Étranger Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma L’Étranger Aurec-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.
Séance de cinéma L’Étranger
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-01 2025-12-02
Séance de cinéma L’Étranger de François Ozon. 2h. Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. drame.
Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.
.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Screening of François Ozon’s L’Étranger . 2h. With Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. drama.
Adaptation of L’Étranger by Albert Camus.
German :
Filmvorführung L’Étranger von François Ozon. 2h. Mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. Drama.
Adaptation von Albert Camus’ L’Étranger .
Italiano :
Proiezione di L’Étranger di François Ozon. 2h. Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. drammatico.
Adattamento de L’Étranger di Albert Camus.
Espanol :
Proyección de L’Étranger de François Ozon. 2h. Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin. Drama.
Adaptación de L’Étranger de Albert Camus.
L’événement Séance de cinéma L’Étranger Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène