Séance de cinéma « Lilo et Stitch » – Aurec-sur-Loire, 4 juin 2025 07:00, Aurec-sur-Loire.

Haute-Loire

Séance de cinéma « Lilo et Stitch » Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-04

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-11

2025-06-15

Séance « Lilo et Stitch », remake en prises de vue réelles du film d’animation « Lilo et Stitch »sorti en 2002 de Dean Fleischer-Camp. Avec Chris Sanders, Zach Galifianakis, Billy Magnussen.

Durée 1h49. Aventure, comédie, famille, science fiction.

.

Aurecinéma

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Lilo and Stitch », live-action remake of Dean Fleischer-Camp’s 2002 animated film « Lilo and Stitch ». With Chris Sanders, Zach Galifianakis, Billy Magnussen.

Running time: 1 hr 49 min. Adventure, comedy, family, science fiction.

German :

Lilo und Stitch », ein Realfilm-Remake des Animationsfilms « Lilo und Stitch » aus dem Jahr 2002 von Dean Fleischer-Camp. Mit Chris Sanders, Zach Galifianakis, Billy Magnussen.

Dauer: 1 Stunde 49 Minuten. Abenteuer, Komödie, Familie, Science Fiction.

Italiano :

Lilo e Stitch », remake in live-action del film d’animazione del 2002 « Lilo e Stitch » di Dean Fleischer-Camp. Con Chris Sanders, Zach Galifianakis, Billy Magnussen.

Durata: 1 ora e 49 minuti. Avventura, commedia, famiglia, fantascienza.

Espanol :

Lilo y Stitch », remake de acción real de la película de animación de 2002 « Lilo y Stitch », de Dean Fleischer-Camp. Con Chris Sanders, Zach Galifianakis y Billy Magnussen.

Duración: 1 hora 49 minutos. Aventura, comedia, familia, ciencia ficción.

L’événement Séance de cinéma « Lilo et Stitch » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Loire Semène