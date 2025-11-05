Séance de cinéma L’intérêt d’Adam Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma L’intérêt d’Adam
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
moins de 20 ans et étudiants
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05 2025-11-08 2025-11-11
Séance de cinéma L’intérêt d’Adam de Laura Wandel. Avec Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart. 1h18 min. Drame.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening of L’intérêt d’Adam by Laura Wandel. With Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart. 1h18 min. Drama.
German :
Filmvorführung L’intérêt d’Adam von Laura Wandel. Mit Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart. 1h18 min. Drama.
Italiano :
Proiezione del film L’intérêt d’Adam di Laura Wandel. Con Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart. 1h18 min. Drammatico.
Espanol :
Proyección de L’intérêt d’Adam de Laura Wandel. Con Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Jules Delsart. 1h18 min. Drama.
