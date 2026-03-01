Séance de cinéma Longchamps
Séance de cinéma Longchamps samedi 28 mars 2026.
Séance de cinéma
94 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Projection du Marsupilami .
94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com
