Séance de cinéma « Mexico 86 » en version originale sous-titrée – Aurec-sur-Loire, 16 juin 2025 07:00, Aurec-sur-Loire.

Haute-Loire

Séance de cinéma « Mexico 86 » en version originale sous-titrée Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-16

2025-06-17

Séance « Mexico 86 » de César Diaz en version originale sous-titrée. Avec Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris.

Durée 1h33. Drame.

.

Aurecinéma

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Screening of « Mexico 86 » by César Diaz in original version with subtitles. With Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris.

Running time: 1 hr 33 min. Drama.

German :

Sitzung « Mexico 86 » von César Diaz in der Originalversion mit Untertiteln. Mit Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris.

Dauer: 1h33. Drama.

Italiano :

Proiezione di « Mexico 86 » di César Diaz in versione originale con sottotitoli. Con Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris.

Durata: 1 ora e 33 minuti. Drammatico.

Espanol :

Proyección de « México 86 » de César Diaz en versión original subtitulada. Con Bérénice Bejo, Matheo Labbe, Leonardo Ortizgris.

Duración: 1 hora 33 minutos. Drama.

L’événement Séance de cinéma « Mexico 86 » en version originale sous-titrée Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Loire Semène