Séance de cinéma Mission Père Noël Place des hêtres Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Mission Père Noël Place des hêtres Aurec-sur-Loire vendredi 26 décembre 2025.
Séance de cinéma Mission Père Noël
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 16:30:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29
Séance de cinéma Mission Père Noël de Ricard Cusso, Damjan Mitrevski. Durée 1h36.
Animation, aventure, famille.
À partie de 3 ans.
.
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening of Mission Père Noël by Ricard Cusso, Damjan Mitrevski. Running time: 1 hour 36 minutes.
Animation, adventure, family.
Ages 3 and up.
L’événement Séance de cinéma Mission Père Noël Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Loire Semène