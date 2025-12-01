Séance de cinéma Mission Père Noël Place des hêtres Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Mission Père Noël

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-26 16:30:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29

Séance de cinéma Mission Père Noël de Ricard Cusso, Damjan Mitrevski. Durée 1h36.

Animation, aventure, famille.

À partie de 3 ans.

.

English :

Film screening of Mission Père Noël by Ricard Cusso, Damjan Mitrevski. Running time: 1 hour 36 minutes.

Animation, adventure, family.

Ages 3 and up.

