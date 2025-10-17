Séance de cinéma Mon premier ciné Sombernon

56 avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 11:00:00

2025-10-17

Mon premier ciné

Une initiative du département pour les très jeunes enfants

Les réservations se font par mail auprès du Conseil Départemental culture.petiteenfance@cotedor.fr.

Mon Premier Ciné est spécifiquement conçu pour les jeunes enfants, dès deux ans, accompagnés de leurs (grands) parents ou de professionnels de la Petite Enfance dans leur découverte du cinéma de l’accueil aux animations, tout est pensé pour eux !

Le programme sur le thème de la musique durée 23 min

Piccolo concerto de Ceylan Beyoglu

Pik Pik Pik de Dimitry Vysotskiy

La petite taupe et la musique de Zdenek Miler

Le moineau qui ne savait pas siffler de Siri Melchior

Où vas-tu Basile de Jeremie Mazurek .

56 avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 60 42

