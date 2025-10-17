Séance de cinéma Mon premier ciné Sombernon
Séance de cinéma Mon premier ciné
56 avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-17 11:00:00
2025-10-17
Mon premier ciné
Une initiative du département pour les très jeunes enfants
Les réservations se font par mail auprès du Conseil Départemental culture.petiteenfance@cotedor.fr.
Mon Premier Ciné est spécifiquement conçu pour les jeunes enfants, dès deux ans, accompagnés de leurs (grands) parents ou de professionnels de la Petite Enfance dans leur découverte du cinéma de l’accueil aux animations, tout est pensé pour eux !
Le programme sur le thème de la musique durée 23 min
Piccolo concerto de Ceylan Beyoglu
Pik Pik Pik de Dimitry Vysotskiy
La petite taupe et la musique de Zdenek Miler
Le moineau qui ne savait pas siffler de Siri Melchior
Où vas-tu Basile de Jeremie Mazurek .
56 avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 60 42
