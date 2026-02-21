Séance de cinéma

Nargis Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Séance de cinéma

Une jolie comédie, une romance française vous est proposée pour ce mois de mars avec le film La cuisine de Mehdi . 7 .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film show

L’événement Séance de cinéma Nargis a été mis à jour le 2026-02-21 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS