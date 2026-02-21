Séance de cinéma Nargis
Séance de cinéma Nargis vendredi 6 mars 2026.
Nargis
Tarif : 7 EUR
7
Tarif de base plein tarif
2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Une jolie comédie, une romance française vous est proposée pour ce mois de mars avec le film La cuisine de Mehdi . 7 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04
Film show
