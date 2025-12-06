Séance de cinéma Noël Joyeux à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2025-12-06

Rendez-vous à 14h au cinéma l'éveil de St Geniez d'Olt

Rendez-vous à 14h au cinéma l’éveil de St Geniez d’Olt

venez partager un moment autour du film Noël Joyeux, une comédie grand public avec Franck Dubosc dans le rôle d’un bon samaritain. Il rêve d’un Noël convivial mais ses deux invitées, alias Danièle Lebrun et Danielle Fichaud, vont gâcher la fête.

Ouvert aux séniors de + de 60 ans

organisé par le point info seniors des Causses à l’Aubrac et financé par la conférence des financeurs.

Inscription obligatoire auprès du Centre Social au 05 65 70 30 29 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 pointinfoseniors@caussesaubrac.fr

The Centre Social du Pays d’Olt invites you to a conference on sleep for seniors, led by Dr Mompeyssin from the Institut du Sommeil in Aurillac.

