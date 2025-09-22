Séance de cinéma »PARTIR UN JOUR » Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche

Salle des fêtes Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-22 19:30:00

fin : 2025-09-22 23:00:00

2025-09-22

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent… .

Salle des fêtes Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@fleureysurouche.fr

