Séance de cinéma pour les aidants Film « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan »

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-29 14:30:00

fin : 2025-09-29 16:30:00

2025-09-29

L’Escale met tout en œuvre pour répondre au mieux aux aidants qui souhaitent que leur proche puisse être accompagné pendant une activité. Ils peuvent contacter l’Escale par téléphone ou par mail pour en discuter.

L’Escale, la plateforme d’accompagnement de répit des aidants vous propose gratuitement, avec l’ensemble de son équipe (coordinatrice, psychologue, ergothérapeute et assistante de soins en gérontologie) au sein de ses locaux ou à votre domicile

Des temps de soutien psychologique

Des temps de répit, ponctuels, avec l’accompagnement de votre proche

Des temps de formation, d’informations et de conseils sur les maladies et sur les difficultés du quotidien.

Séance de cinéma sur inscription suivie par un temps de collation. .

90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 83 17 73 44@unafam.org

English :

L’Escale does its utmost to meet the needs of caregivers who would like their loved one to be accompanied during an activity. They can contact L’Escale by telephone or e-mail to discuss the matter.

German :

L’Escale setzt alles daran, pflegenden Angehörigen, die sich wünschen, dass ihr Familienmitglied während einer Aktivität begleitet wird, so gut wie möglich entgegenzukommen. Sie können sich telefonisch oder per E-Mail an die Escale wenden, um das Thema zu besprechen.

Italiano :

L’Escale fa il possibile per venire incontro alle esigenze degli accompagnatori che desiderano che il loro caro sia accompagnato durante un’attività. Possono contattare L’Escale telefonicamente o via e-mail per discuterne.

Espanol :

L’Escale hace todo lo posible para satisfacer las necesidades de los cuidadores que desean que su ser querido esté acompañado durante una actividad. Para ello, pueden ponerse en contacto con L’Escale por teléfono o correo electrónico.

