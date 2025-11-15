Séance de cinéma Regarde Château-Chervix
Séance de cinéma Regarde Château-Chervix samedi 15 novembre 2025.
La commune de Château-Chervix et Ciné Plus vous propose une séance cinéma avec la projection du film Regarde à la salle des fêtes. .
Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr
