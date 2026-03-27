Séance de cinéma

Rozoy-le-Vieil Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Séance de cinéma

Partez à l’aventure avec le film d’animation JUMPERS ! 7 .

Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Film show

L’événement Séance de cinéma Rozoy-le-Vieil a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS