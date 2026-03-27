Séance de cinéma Rozoy-le-Vieil
Séance de cinéma Rozoy-le-Vieil vendredi 17 avril 2026.
Séance de cinéma
Rozoy-le-Vieil Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Séance de cinéma
Partez à l’aventure avec le film d’animation JUMPERS ! 7 .
Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film show
L’événement Séance de cinéma Rozoy-le-Vieil a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS