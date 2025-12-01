Séance de cinéma Running man Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Running man Aurec-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.
Séance de cinéma Running man
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
2025-12-12 2025-12-13
Séance de cinéma Running man de Edgar Wright. Avec Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy. Durée 2h14.
Action, science fiction, Thriller.
Interdit aux moins de 12 ans.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Edgar Wright’s Running Man film screening. With Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy. Running time: 2h14.
Action, science fiction, thriller.
Forbidden to children under 12.
