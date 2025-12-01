Séance de cinéma Running man Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Running man Aurec-sur-Loire vendredi 12 décembre 2025.

Séance de cinéma Running man

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13

Séance de cinéma Running man de Edgar Wright. Avec Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy. Durée 2h14.
Action, science fiction, Thriller.
Interdit aux moins de 12 ans.
  .

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Edgar Wright’s Running Man film screening. With Glen Powell, Josh Brolin, William H. Macy. Running time: 2h14.
Action, science fiction, thriller.
Forbidden to children under 12.

