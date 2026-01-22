Séance de cinéma Shaun le mouton la ferme en folie

Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

La commune de Château-Chervix et Ciné Plus vous propose une séance cinéma avec la projection du film Shaun le mouton la ferme en folie à la salle des fêtes. .

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

