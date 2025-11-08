Séance de cinéma Sirat en Version Originale Sous-Titrée Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Sirat en Version Originale Sous-Titrée

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10

Séance de cinéma Sirat de Olivier Laxe. Avec Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drame.

En version originale sous-titrée.

Prix du jury Festival de Cannes

English :

Sirat film screening by Olivier Laxe. With Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drama.

In original version with subtitles.

Jury Prize Cannes Film Festival

German :

Filmvorführung Sirat von Olivier Laxe. Mit Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drama.

In der Originalversion mit Untertiteln.

Preis der Jury Festival de Cannes

Italiano :

Proiezione del film Sirat di Olivier Laxe. Con Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drammatico.

In versione originale con sottotitoli.

Premio della giuria Festival di Cannes

Espanol :

Proyección de la película Sirat por Olivier Laxe. Con Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drama.

En versión original subtitulada.

Premio del Jurado Festival de Cannes

