Séance de cinéma Sirat en Version Originale Sous-Titrée
Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10
Séance de cinéma Sirat de Olivier Laxe. Avec Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drame.
En version originale sous-titrée.
Prix du jury Festival de Cannes
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Sirat film screening by Olivier Laxe. With Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drama.
In original version with subtitles.
Jury Prize Cannes Film Festival
German :
Filmvorführung Sirat von Olivier Laxe. Mit Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drama.
In der Originalversion mit Untertiteln.
Preis der Jury Festival de Cannes
Italiano :
Proiezione del film Sirat di Olivier Laxe. Con Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drammatico.
In versione originale con sottotitoli.
Premio della giuria Festival di Cannes
Espanol :
Proyección de la película Sirat por Olivier Laxe. Con Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona. 1h55min. Drama.
En versión original subtitulada.
Premio del Jurado Festival de Cannes
