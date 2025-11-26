Séance de cinéma Smashing Machine Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Smashing Machine Aurec-sur-Loire mercredi 26 novembre 2025.
Séance de cinéma Smashing Machine
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-26 2025-11-28
Séance de cinéma Smashing Machine de Bennie Safdie. 2h04 min. Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin. Biopic, Drame.
Tout public avec avertissement.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Bennie Safdie’s Smashing Machine screening. 2h04 min. With Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin. Biopic, Drama.
All audiences with warning.
German :
Filmvorführung Smashing Machine von Bennie Safdie. 2h04 min. Mit Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin. Biopic, Drama.
Für alle Altersgruppen mit Vorwarnung.
Italiano :
Smashing Machine di Bennie Safdie. 2h04 min. Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin. Biopic, Drammatico.
Per tutti i pubblici con avvertimento.
Espanol :
Smashing Machine , de Bennie Safdie. 2h04 min. Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin. Biopic, Drama.
Todos los públicos con advertencia.
