Séance de cinéma Super grand prix Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Super grand prix Aurec-sur-Loire dimanche 2 novembre 2025.
Séance de cinéma Super grand prix
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Séance de cinéma Super grand prix de Waldemar Fast. Avec Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux. 1h38 min. Animation, Aventure, Famille.
À partir de 6 ans.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening of Super Grand Prix by Waldemar Fast. With Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux. 1h38 min. Animation, Adventure, Family.
Ages 6 and up.
German :
Filmvorführung Super Grand Prix von Waldemar Fast. Mit Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux. 1h38 min. Animation, Abenteuer, Familie.
Ab 6 Jahren.
Italiano :
Proiezione del film Super grand prix di Waldemar Fast. Con Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux. 1h38 min. Animazione, Avventura, Famiglia.
Dai 6 anni in su.
Espanol :
Proyección de la película Super grand prix de Waldemar Fast. Con Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux. 1h38 min. Animación, Aventura, Familia.
A partir de 6 años.
