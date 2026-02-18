Séance de cinéma sur le vieux Telgruc Salle polyvalente Telgruc-sur-Mer

Séance de cinéma sur le vieux Telgruc

Salle polyvalente Rue Garn Dréon Ker Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Projection de films tournés par Pierre D’Hervé à Telgruc et dans les environs de 1950 à 1970, en collaboration avec la cinémathèque de Bretagne à Brest. .

Salle polyvalente Rue Garn Dréon Ker Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 64 96 45 50

