Séance de cinéma T’as pas changé

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-09

Séance de cinéma T’as pas changé de Jérôme Commandeur. 1h45 min. Avec Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Comédie.

.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film screening of Jérôme Commandeur’s T’as pas changé . 1h45 min. With Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Comedy.

German :

Filmvorführung T’as pas changé von Jérôme Commandeur. 1h45 min. Mit Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Komödie.

Italiano :

Proiezione del film T’as pas changé di Jérôme Commandeur. 1h45 min. Con Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Commedia.

Espanol :

Proyección de T’as pas changé de Jérôme Commandeur. 1h45 min. Con Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Comedia.

L’événement Séance de cinéma T’as pas changé Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène