Séance de cinéma T’as pas changé Aurec-sur-Loire
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-09
Séance de cinéma T’as pas changé de Jérôme Commandeur. 1h45 min. Avec Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Comédie.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening of Jérôme Commandeur’s T’as pas changé . 1h45 min. With Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Comedy.
German :
Filmvorführung T’as pas changé von Jérôme Commandeur. 1h45 min. Mit Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Komödie.
Italiano :
Proiezione del film T’as pas changé di Jérôme Commandeur. 1h45 min. Con Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Commedia.
Espanol :
Proyección de T’as pas changé de Jérôme Commandeur. 1h45 min. Con Laurent Laffite, François Damiens, Vanessa Paradis. Comedia.
