Séance de cinéma T’as pas changé Sombernon

56 Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
2025-12-12
Vendredi 12/12: T’as pas changé à 20h30
Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?
Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… .
56 Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 40 01
