Séance de cinéma T’as pas changé Sombernon

Séance de cinéma T’as pas changé

56 Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Vendredi 12/12: T’as pas changé à 20h30

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… .

56 Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 40 01

