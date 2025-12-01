Séance de cinéma Teresa

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 20:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-28 2025-12-30

Séance de cinéma Teresa de Teona Strugar Mitevska. Avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski. Durée 1h44.

Biopic, drame, historique.

.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Teresa film screening by Teona Strugar Mitevska. With Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski. Running time: 1h44.

Biopic, drama, historical.

L’événement Séance de cinéma Teresa Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Loire Semène