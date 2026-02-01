Séance de cinéma The Mastermind Villé
Séance de cinéma The Mastermind Villé mardi 24 février 2026.
Séance de cinéma The Mastermind
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-24 20:30:00
fin : 2026-02-24 22:20:00
Date(s) :
2026-02-24
Massachussetts, 1970. Père de famille en quête d’un nouveau souffle, Mooney décide de se reconvertir dans le trafic d’œuvres d’art. Avec deux complices, il s’introduit dans un musée et dérobe des tableaux. Mais la réalité le rattrape écouler les œuvres s’avère compliqué. Traqué, Mooney entame alors une cavale sans retour. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Séance de cinéma The Mastermind Villé a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé