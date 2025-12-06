Séance de cinéma UN P’TIT TRUC EN PLUS de Artus Salle culturelle Dun-les-Places
Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places Nièvre
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Film « UN P’TIT TRUC EN PLUS » de Artus à Dun les Places. Séance de cinéma à 17h à la salle culturelle. Entrée gratuite. .
Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 22 76 09 carrefourdedun@gmail.com
